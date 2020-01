© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spettacolo, emozioni e tante reti nel posticipo della ventesima giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi si sono affrontati la capolista Paris Saint-Germain e il Monaco, che hanno dato vita a una sfida davvero entusiasmante. Finisce 3-3: grande protagonista Neymar jr., autore di una doppietta che non permette però alla squadra di Tuchel di allungare in classifica sull'Olympique Marsiglia di Villas-Boas, ora a sole cinque lunghezze ma con una gara in più disputata. E mercoledì ci sarà subito la replica nel Principato: si recupera la sfida della quindicesima giornata, non giocata a causa del maltempo lo scorso 30 novembre.