La prima pagina de L'Equipe è dedicata al difficile inizio di stagione di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona. Convocato da Deschamps per gli impegni della Francia, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid non è ancora riuscito a incidere con i blaugrana, né a farsi apprezzare dai tifosi. "Qual è il problema?", si chiede il quotidiano transalpino, che sottolinea come ci siano diverse cause a spiegare il rendimento tutt'altro che soddisfacente: il non idilliaco rapporto con Messi, i problemi comunicativi con Valverde e la posizione tattica.