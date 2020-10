L'apertura de L'Equipe: "Spirito dell'Olympique Marsiglia, ci sei?"

Titolo ad effetto, quello scelto da L'Equipe per la prima pagina dell'edizione odierna. Il quotidiano francese si rivolge allo "spirito dell'Olympique Marsiglia", chiedendo una prova di grande carattere e orgoglio contro il Manchester City per non vedere già come una chimera la qualificazione agli ottavi di Champions League. Alla squadra di Villas-Boas si chiede di ripetere l'impresa del Lione di qualche mese fa, capace di battere la corazzata di Guardiola nei quarti. Nel taglio alto spazio anche all'impegno, sulla carta meno probante, del Paris Saint-Germain in Turchia, ospite del Basaksehir nella sfida che si giocherà domani.