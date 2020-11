L'apertura de L'Equipe su Francia-Finlandia: "Niente di buono"

"Tutto sbagliato", titola in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe. La Francia sperimentale di Deschamps non ha fatto niente di buono contro i modesti finlandesi (0-2). In occasione della Nations League, sabato in Portogallo, i Bleus dovranno ritrovare le loro virtù.