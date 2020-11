L'apertura de L'Equipe sul campionato: "Il Lione accelera, il Lille rallenta"

"Il Lione accelera, il Lille rallenta", titola in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe. Il riferimento è alla grande vittoria per 3-0 rimediata dal Lione ieri contro il Reims e il pareggio per 1-1 oltre al quale il Lille non è riuscito ad andare al cospetto del Saint Etienne. Ora le due squadre si trovano entrambe a -2 punti di distanza dalla prima in classifica, ovvero il PSG.