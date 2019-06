Bellissima prima pagina de L'Equipe dedicata interamente al successo del Liverpool che ha conquistato la Champions League per la sesta volta nella sua storia: "God Save the Reds", si legge nel titolo che fa eco all'inno britannico ''God Save the Queen", e letteralmente significa: "Dio salva i Reds", nell'ipotetica scelta tra Il Liverpool e il Tottenham. "Grazie ad un rigore contestato di Salah e al gol di Firmino, i rossi di Liverpool di impongono sul Tottenham in una finale tutta inglese".