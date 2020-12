L'apertura de L'Equipe sul Marsiglia: "Villas-Boas perde la pazienza"

"Villas-Boas perde la pazienza", titola questa mattina in prima pagina il prestigioso quotidiano francese L'Equipe. Il riferimento è, appunto, al tecnico del Marsiglia furioso per la sconfitta della sua squadra in campionato per 2-1 con il Rennes, che porta l'OM quarto in classifica.