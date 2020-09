L'apertura de L'Equipe: "Un vento di freschezza in Nazionale"

Dopo circa dieci mesi torna in campo la nazionale francese ed il tecnico Didier Deschamps ha deciso di adottare un nuovo modulo, il 3-5-2, e dovrebbe utilizzare i giovani Upamecano e Rabiot. Stasera contro la Svezia le novità francesi, con L'Equipe che oggi titola: "Vento di freschezza". Spazio anche per la situazione legata a Leo Messi, in taglio alto. "Messi resta contro il suo volere", titola il quotidiano francese. Il campione argentino resterà a Barcellona per evitare battaglie legali, ma dal prossimo gennaio sarà poi libero di accordarsi con una nuova squadra.