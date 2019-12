Prima sconfitta stagionale in trasferta per il Cagliari, che perde contro l'Udinese alla Dacia Arena. Illusorio il pareggio nel finale di Joao Pedro, che aveva raggiunto la rete di de Paul del primo tempo. Perché dopo pochi minuti è Fofana a mandare in estasi i tifosi bianconeri. L'Unione Sarda dedica ovviamente ampio spazio alla partita e in prima pagina titola: "Il Cagliari spreca e cade a Udine".