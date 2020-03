L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "A rischio la Serie A"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio alto titola: "A rischio la Serie A". Se non si riprende con il campionato a maggio, l'intera Serie A può saltare. Se la crisi sanitaria dovesse prolungarsi oltre maggio le possibilità di concludere il torneo si azzererebbero. La decisione dovrebbe arrivare entro Pasqua: se entro tale data le condizioni sanitarie dovessero migliorare al punto di permettere la ripresa degli allenamenti e di conseguenza di avere un paio di settimane di attivazione muscolare prima della ripresa del campionato, allora il torneo sarà portato a termine.

Tokyo 2021, noi ci saremo - La Gazzetta dello Sport titola sul rinvio delle Olimpiadi, che si svolgeranno la prossima estate, ma che manterranno la denominazione Tokyo 2020. E' arrivato l'accordo tra il presidente giapponese Abe e il numero uno del CIO Bach per lo slittamento di dodici mesi. Non si sono fatte attendere le impressioni degli atleti, tra cui Federica Pellegrini e Alex Zanardi. La nuotatrice dichiara: "Decisione giusta, e voglio esserci!", mentre Zanardi: "Cambia tanto, ma il desiderio resta!".

Ibra, che gelo con il Milan - Taglio alto dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed al Milan. Troppi dubbi per lo svedese, che ora pensa seriamente al ritiro. Ibra ora è in Svezia, dopo essersi assicurato di non avere il Coronavirus, E' rimasto scottato dall'atteggiamento del Milan nei confronti di Boban e ora regna l'incertezza. Un futuro da manager nella scuderia di Mino Raiola si fa sempre più vicino per l'attaccante svedese.