L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Acchiappa la Coppa"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con un titolo sulla Coppa Italia: "Acchiappa la Coppa". Tra dieci giorni si riparte con il calcio giocato e tutto prenderà inizio con le semifinali di Coppa Italia: Milan e Juventus ripartiranno da Torino con il punteggio di 1 a 1, mentre Inter e Napoli si sfideranno al San Paolo, con gli azzurri avanti per 1 a 0. I quattro tecnici provano a cambiare le loro formazioni per ripartire subito alla grande, con mister Pioli che dovrà fare a meno di Ibrahimovic.

Dramma Gattuso - Taglio laterale riservato al dramma vissuto dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso: ieri si è spenta, a soli 36 anni, la sorella Francesca. Si è arresa ad un diabete aggressivo, contro il quale combatteva già da diversi anni. La notte del 3 febbraio scorso si era aggravata, con Gattuso che subito dopo il match contro la Sampdoria era corso al suo capezzale. Poi ieri la notizia che Rino non avrebbe mai voluto ricevere. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio.

Playoff bocciati - Si era parlato a lungo della possibilità di chiudere questa stagione con playoff e playout, ma alla fine questa ipotesi è stata abbandonata in favore di un algoritmo che dovrà stilare la classifica in caso di ulteriore sospensione. Domani si terrà una riunione con tutte le parti in causa per trovare una soluzione definitiva sui piani B e C, da ratificare poi nel prossimo consiglio dell'8 giugno.