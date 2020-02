vedi letture

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Agnelli, un pizzico di Pep"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Agnelli, un pizzico di Pep". La rosea apre dunque con la tentazione bianconera di portare in Italia il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, con il presidente Andrea Agnelli che commenta: "Non pensare a Pep è un'eresia. Ma con Sarri ora siamo felici". Dopo i discorsi della scorsa estate e le recenti esclusioni del Manchester City dalle coppe per via del Fair Play Finanziario, la pista che porta Guardiola in bianconero potrebbe tornare a prendere quota.

Juve-Inter, porte chiuse - E' arrivata ieri sera in tarda serata l'ufficialità che diversi match del prossimo turno di Serie A si disputeranno a porte chiuse: saranno sei le partite senza pubblico del prossimo turno di campionato, tra cui il big-match tra Juventus ed Inter. Ma non solo, già giovedì in Europa League l'Inter giocherà senza l'apporto del pubblico: è stato infatti disposto che la partita venga disputata a porte chiuse.

Ibra, Milan è casa - Taglio laterale dedicato all'attaccante svedese del Milan che sembra pronto a rinnovare per un'altra stagione con i rossoneri. Arriverà presto la proposta del club di prolungare per un'ulteriore stagione il contratto che lega Ibrahimovic ai rossoneri: i dubbi sono legati solo alla risposta di Ibrahimovic, che per il momento non ha portato la famiglia a Milano e che potrebbe chiedere la garanzia di giocare in un Milan competitivo.