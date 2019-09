L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ale Italia"

"Del Piero accende la Champions: Ale Italia": questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Torna la Champions League con 4 italiane impegnate nella due giorni europea e Alessandro Del Piero ha rilasciato un'intervista provando a fare le carte alle italiane impegnate nella massima competizione europea per club: "Juve, con più coraggio e Ronaldo la Coppa arriverà. Inter e Napoli mi convincono, pure l'Atalanta ha chance" le parole dell'ex capitano della Vecchia Signora. Oggi doppia sfida con Inter e Napoli in campo. Assalto Conte allo Slavia Praga con Lukaku-Lautaro. E papà Zhang cena con Moratti. Napoli in campo contro i campioni del Liverpool: la sfida infinita di Ancelotti. Insigne ci riprova.

Il posticipo - Taglio alto per il posticipo di campionato andato in scena ieri sera all'Olimpico Grande Torino. "Toro seduto" dice la Rosea, parlando del ko interno del Torino contro il Lecce. Cede ai giallorossi, Inter prima da sola. Belotti, rigore negato al 95': è polemica! Farias e Mancosu in gol per i salentini, inutile il rigore del pari trasformato da Belotti. Mazzarri non ci sta: "I penalty erano due ma è mancata la prestazione".

Il caso - Manette agli ultrà: "Biglietti o buu. La Juve denuncia ricatti ed estorsioni. Dodici gli arresti". Di spalla c'è spazio anche per il caso del giorno, con l'arresto di dodici ultrà juventini. Una vera e propria organizzazione criminale che teneva in scacco la Juventus e che poco ha a che vedere con il tifo. Dopo la reazione della società, la Procura dice: "Club coraggioso". Verona: un caso gli ululati a Kessie.

La stoccata - Piccolo box dedicato al Milan con Boban, dirigente rossonero, che non le manda a dire e lancia una frecciata all'allenatore del Milan, Marco Giampaolo. "Mi aspettavo di più" dice il croato a margine della presentazione del libro del giornalista Paolo Condò. La vittoria di Verona con un gol di Piatek su rigore non ha convinto il dirigente. Clima già teso in casa milanista.