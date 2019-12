© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "All'assalto". Il riferimento è alla partita di Champions di questa sera tra Inter e Barcellona, con i nerazzurri che sono sicuri di passare agli ottavi solo in caso di vittoria. Blaugrana senza diversi big, tra cui Leo Messi. Conte chiede l'aiuto di tutto San Siro: "Aiutateci. Non voglio rimpianti".

Napoli, Ancelotti al passo d'addio - In casa Napoli tiene banco la questione Carlo Ancelotti, che potrebbe venire sollevato dall'incarico anche in caso di passaggio del turno questa sera in Champions. In casa contro il Genk, ai partenopei basterà un pareggio, ma questo potrebbe non bastare al tecnico di Reggiolo, con Aurelio De Laurentiis ormai orientato verso un cambio in panchina. Pronto Gattuso.

Ibra ha scelto il Milan - Sembra ormai tutto fatto per il grande colpo da parte dei rossoneri: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il Bologna si defila dalla corsa allo svedese, accordo vicinissimo con il Milan: ultimo scoglio rimasto la durata del contratto. Piatek lo chiama: faranno coppia? Ormai è tutto pronto per il ritorno in Italia dell'attaccante svedese, dopo l'ultima esperienza ai Los Angeles Galaxy.