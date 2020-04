L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Assalto a Lautaro"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone in prima pagina il titolo: "Assalto a Lautaro". Sarà probabilmente questo il tormentone estivo che ci accompagnerà durante il corso dei prossimi mesi. Il Toro professa amore ai colori nerazzurri, ma nel frattempo i suoi agenti trattano col Barcellona: non sarà semplice resiste all'assalto dei blaugrana.

Prime prove di ripartenza - Si provano a gettare le basi per la ripartenza del campionato, con il Consiglio di Lega che prova a stilare una prima bozza di calendario da sottoporre alle società nell'assemblea di martedì prossimo. L'ipotesi prevede il via il 27/28 maggio con le semifinali di Coppa Italia, per poi far riprendere tre giorni dopo la Serie A. Il comitato scientifico sta ultimando il protocollo che tutte le squadre dovranno rispettare, con test e rigide misure a cui sottoporre tutto il gruppo, dai calciatori allo staff.

Theo goleador s'è preso il Milan e ora punta la Francia - Taglio basso dedicato all'esterno francese del Milan che tanto bene ha fatto nella prima parte di campionato, stupendo tutti. Con sei reti, cinque in campionato ed una in Coppa Italia, è attualmente il secondo miglior marcatore del Milan, dietro solo al croato Ante Rebic. Dopo essersi preso il Milan, ora Theo vuole la Nazionale francese: finora è sempre stato snobbato dai transalpini, chissà che presto non possa arrivare il suo momento.