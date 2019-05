L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Atalanta, a tutto Gasp!"

"A tutto Gasp". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in primo piano pone l'ennesimo successo dell'Atalanta, la quale ha sbancato anche l'Olimpico (3-1 alla Lazio). Gli orobici dunque, nonostante un calendario sulla carta complicato, stanno continuando a stupire: al momento la squadra di Gasperini è al quarto posto e ha addirittura messo nel mirino la terza piazza occupata dall'Inter. Viceversa, la squadra di Spalletti può respirare: Champions al sicuro con altre due vittorie.

La Juve che verrà - Non solo campionato: spazio anche al calciomercato della Juventus, che starebbe preparando un certo rinnovamento in vista della prossima stagione. Sono diversi gli obiettivi di mercato di livello internazionale, come il fantasista colombiano James Rodriguez, il centrocampista Adrien Rabiot o il difensore Mathijs de Ligt. Ciò porterà a un inevitabile sacrificio: partirà uno tra Pjanic e Dybala.

Milan, non ti resta che vincere - Spazio al Milan, nel taglio basso della prima pagina. La squadra di Gattuso ha estrema necessità di battere il Bologna per continuare a sperare nel quarto posto. Milan-Bologna è infatti il posticipo del lunedì, gara importante per i rossoneri ma anche per i felsinei, i quali viceversa cercheranno di mettere al sicuro la salvezza.