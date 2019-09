L'apertura de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata alla nazionale azzurra che oggi scenderà in campo contro la Finlandia. Un successo potrebbe regalare la qualificazione alla compagine guidata da Roberto Mancini. A Tampere, in un campo non semplice, sarà necessario fare di tutto per portare a casa la vittoria e i tre punti.

I 100 giorni del governo Conte - Spazio anche alla nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ex Juventus è alla guida della squadra già da 100 giorni, le due vittorie hanno permesso all'Inter di piazzarsi subito nelle prime posizioni della classifica.

CR7 ancora in gol - Cristiano Ronaldo, durante il match di qualificazione contro la Serbia, ha trovato l'ennesimo gol in nazionale. La compagine lusitana ha trionfato su un campo non semplice, salendo a quota 5 dopo i due pareggi iniziali.