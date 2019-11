L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Balo, italiano vero"

© foto di stefano tedeschi

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che torna sul caso Balotelli dell'ultimo weekend, titolando: "Balo, italiano vero". Questa la risposta della rosea al capo ultrà dell'Hellas Verona che ha dichiarato: "Non potrà mai essere del tutto italiano". Poi arrivano le voci della politica, con il ministro dello sport Spadafora che dichiara: "Il calcio ora deve muoversi. Servono leggi più dure". Mentre Matteo Salvini risponde: "Un operaio dell'Ilva vale 10 Balotelli". Non accennano dunque a placarsi le polemiche e nel frattempo il CT Roberto Mancini pensa al suo ritorno in Nazionale.



Inter, abbatti quel muro - Spazio importante anche per l'Inter sulla prima pagina della rosea. I nerazzurri questa sera saranno impegnati in Champions contro il Borussia Dortmund, con Romelu Lukaku che proverà a sbloccarsi in Europa nell'inferno giallo del Signal Iduna Park di Dortmund. Con una vittoria la qualificazione agli ottavi si avvicinerebbe parecchio per gli uomini di mister Conte, che dichiara: "Non siamo qui per difenderci".

Bufera Napoli - Taglio basso di prima pagina dedicato alla delicata situazione in casa Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che spedisce la squadra in ritiro punitivo dopo la sconfitta di Roma. E arriva lo scontro con mister Ancelotti, che non gradisce la soluzione estrema e lo dichiara apertamente in conferenza stampa: "Mi adeguo, però non sono d'accordo". Una vittoria contro il Salisburgo potrebbe dare la qualificazione agli azzurri.