L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Balo signor sì, Icardi signor no"

© foto di stefano tedeschi

Apertura de La Gazzetta dello Sport odierna riservata a due attaccanti che stanno vivendo due situazioni opposte, con titolo: "Balo signor sì, Icardi signor no". Mario Balotelli ha trovato sistemazione per la prossima stagione, tornando nella sua Brescia e rimettendosi in gioco in Serie A dopo tre anni e puntando l'azzurro per il prossimo Europeo, mentre Mauro Icardi continua a rifiutare tutte le proposte che arrivano sul suo tavolo, attendendo la Juventus. No al ricco contratto del Monaco, volta le spalle al Napoli: vuole soltanto il bianconero.

Milan, nuova pista Real: Jovic - I rossoneri in questa sessione di mercato vogliono ancora piazzare un colpo importante per l'attacco, così in taglio basso di prima pagina della rosea trova spazio l'ultima idea: Luka Jovic, 21 anni, acquistato pochi mesi fa dal Real Madrid. Ma la capitale spagnola è il centro del mercato rossonero con Correa e Mariano Diaz che sono altri obiettivi di Paolo Maldini.

Allarme Sarri - Il tecnico della Juventus ha la polmonite e rischia di saltare il debutto di Parma. Cauto ottimismo, ma il tecnico da oltre una settimana non sta bene: se non ce la facesse in panchina andrebbe Martusciello.