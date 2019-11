L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Barella incontenibile"

Antonio Conte ringrazia Nicolò Barella per i tre punti conquistati ieri contro l'Hellas Verona ed è l'ex Cagliari, con la sua prodezza, a conquistarsi il primo piano su La Gazzetta dello Sport. "Barella incontenibile", con un gioco di parole che comprende il cognome del suo allenatore: titola così in prima pagina la Rosea, che parla di gol capolavoro che regala (almeno per una notte) la vetta della classifica.

Napoli in crisi - Dopo il deludente pareggio interno contro il Genoa di ieri sera, è giusto parlare di una vera e propria crisi in casa Napoli. Le polemiche degli ultimi giorni non si sono placate, i risultati latitano da un po', l'ambiente è completamente spaccato. "Paura Napoli", titola La Gazzetta dello Sport, che racconta il pareggio tra i fischi, ma anche il brutto episodio che ha vissuto venerdì Allan, quando i ladri sono entrati nella sua villa di Pozzuoli.

Il Torino si rialza - Nel primo anticipo di questa dodicesima giornata di campionato è il Torino ad avere la meglio, e nettamente, sul Brescia al Rigamonti grazie ad una doppietta di Belotti e un'altra di Berenguer. "Il Toro riparte con Belotti (e quota 100) e Berenguer", titola la La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il capitano granata sia arrivato a 100 gol nei campionati.

Che appuntamento stasera - Dal calcio giocato a quello che si giocherà stasera, La Gazzetta dello Sport in taglio basso si sofferma anche su un "Juve-Milan imperdibile", quello che andrà in scena all'Allianz oggi: Sarri per riprendersi il primato, Pioli per il rilancio definitivo. Un grande classico del nostro campionato che stasera chiuderà la domenica di Serie A.