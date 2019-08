L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Battaglia in... Chiesa"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola recita: "Battaglia in... Chiesa". Il riferimento è alla sfida tra Inter e Juventus per Federico Chiesa, con Marotta che avrebbe aperto un asse con la viola per portare l'esterno in nerazzurro nel 2020. Salterebbe così l'accordo tra il giocatore e Paratici, uomo mercato della Juventus. Non si ferma dunque la battaglia sul mercato tra Inter e Juventus.

Donnarumba Milan: Isco o James - Taglio alto dedicato al Milan, che potrebbe a breve vedere partire Gigio Donnarumma: Il Paris Saint Germain sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per il portiere classe 1999. Il club rossonero starebbe dunque sognando di reinvestire l'importante cifra in arrivo dai parigini su uno dei due talenti del Real Madrid.

Il Napoli scatta e prende Lozano - In taglio basso invece trova spazio il mercato del Napoli, vicino a chiudere il colpo Lozano. Per la punta messicana gli azzurri sono pronti a versare nelle casse del PSV Eindhoven circa 42 milioni di euro. Al giocatore un contratto di cinque anni. E nel frattempo si avvicina anche Fernando Llorente.