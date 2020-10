L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Bell'Italia ma non morde"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il match di Nations League pareggiato dall'Italia di Roberto Mancini a Danzica contro la Polonia: "Bell'Italia ma non morde". Un'Italia convincente, sempre con il pallino del gioco in mano e pronta a creare diverse occasioni da rete, che non riesce però a tramutare in gol. Tanti gli errori di imprecisione sotto-porta. Mercoledì lo scontro diretto con l'Olanda per la prima posizione che varrebbe i playoff.

Derby -5 - Mancano cinque giorni al primo derby di Milano della stagione e l'Inter perde un altro pezzo: si tratta di Ashley Young, risultato positivo al Coronavirus. E' il sesto nerazzurro ad essere fermato dal Covid, ma in casa Inter cresce la speranza di poter recuperare Alessandro Bastoni. Il Milan invece ritrova Zlatan Ibrahimovic, che riprende da dove aveva lasciato: subito in gol in allenamento.

Le idee di Pirlo - Sette gare ravvicinate per la Juventus, da Crotone alla Lazio, passando per tre match di Champions. I bianconeri sono chiamati ad un tour de force non indifferente, con anche Cristiano Ronaldo che dovrà gestire le forze. Fino all'8 novembre mister Andrea Pirlo avrà bisogno di tutti, con diverse rotazioni di partita in partita. Serviranno 15/16 titolari intercambiabili: è tempo di nuove soluzioni in casa Juventus.