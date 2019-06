L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Belli d'Italia"

© foto di Pierpaolo

"Belli d'Italia". Dopo la vittoria contro la Grecia La Gazzetta dello Sport elogia la Nazionale con un'apertura ovviamente dedicata ai colori azzurri e al 3-0 netto, tutto nel primo tempo, dell'Olimpico di Atene. Che spettacolo i ragazzzi di Mancini, si legge, a segno con Barella, Insigne e Bonucci.

Under 20. In taglio basso c'è spazio anche per l'Under 20, giunta in semifinale al Mondiale di categoria. "Da Plizzari a Pinamonti: la semifinale li ha trasformati in una miniera d'oro". Tanti i giovani talenti italiani, che ora si giocheranno l'ambitissima finale.

Mercato. In primo piano c'è il futuro di Maurizio Sarri, che pare destinato alla Juventus. "Higuain sblocca l'arrivo di Sarri", si legge in taglio basso sul quotidiano rosa. Accanto, invece, le vicende di casa Milan: "Maldini blinda l'erede: Romagnoli non si tocca".