L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Bomber Conte"

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica l'apertura del quotidiano all'allenatore dell'Inter: "Bomber Conte" è infatti il titolo del giornale. Ieri i nerazzurri hanno battuto in amichevole i vicecampioni d'Europa del Tottenham, con Antonio Conte che sembra aver già dato la giusta svolta in panchina. L'ex ct, però, non si accontenta e chiede alla società ulteriori rinforzi sul mercato. "Abbiamo lacune da colmare", afferma il tecnico interista.

United, no a Dybala. Marotta su Lukaku - In evidenza anche la tormentata vicenda Lukaku: il centravanti belga è appetito da Inter e Juventus. Lo United però non sembra disposto ad accettare il fatidico scambio con i bianconeri: risposta negativa per l'inserimento di Paulo Dybala nella trattativa. I bianconeri nel frattempo concludono un affare con l'altra squadra di Manchester: Cancelo va al City, alla Juve Danilo più trenta milioni.

Napoli, Mertens incanta - Taglio alto dedicato al Napoli, con un Dries Mertens in gran forma che trascina i suoi nel successo sull'Olympique Marsiglia. La squadra di Ancelotti è già pronta per la Champions.

Milan, segnali incoraggianti - Sempre nel taglio alto del quotidiano, analisi sul Milan e sul gioco che mister Giampaolo sta imprimendo ai rossoneri. "Così le mosse di Giampaolo hanno cambiato il Milan", si legge.