L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Boom boom Milan!"

"Boom boom Milan!" è il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I rossoneri, dopo aver trovato l'accordo per il rinnovo di Ibrahimovic, hanno chiuso con il Real Madrid per Brahim Diaz. Ma non solo: il Milan ieri ha superato l'Inter nella corsa al talento del Brescia Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è ora ad un passo dai rossoneri. Rossoneri scatenati e pronti a chiudere diversi colpi in entrata.

Juve, il ritorno - Un anno fa la Juventus aveva sacrificato Moise Kean, cedendolo all'Everton dove non ha fatto faville, ora il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo lo rivuole a Torino. Potrebbe tornare in prestito, con Aaron Ramsey pronto a fare il percorso inverso. Un ritorno importante in bianconero per un ragazzo che solo dodici mesi fa aveva lasciato la Serie A.

Inter, il casting - Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha chiesto affidabilità ed esperienza a centrocampo, così la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un innesto che possa soddisfare le richieste del tecnico e l'identikit ideale corrisponde al nome di N'golo Kante, centrocampista del Chelsea. E' lui il favorito, ma se non dovessero arrivare aperture dai londinesi, ecco che nella lista compaiono i nomi di Thomas, del'Atletico Madrid, e di Ndombele, del Tottenham.