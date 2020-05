L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Brivido calcio"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Brivido calcio". Oggi si terrà il tanto atteso vertice tra il ministro Spadafora e la Lega Calcio per decidere sulla ripartenza, ma nel frattempo arriva la notizia di un nuovo possibile positivo nello staff tecnico del Bologna: se così fosse tutta la squadra sarebbe a rischio quarantena. Per quanto riguarda il campionato arriva l'idea della Lega: giocare alle 21.45.

L'ultimo Balo - Non si placano le polemiche attorno a Mario Balotelli, che ieri si è presentato regolarmente all'allenamento. La rosea oggi gli dedica ampio spazio in prima pagina: nemmeno nella sua Brescia è riuscito a diventare grande. "Il lento declino, un campione di occasioni perse", scrive la rosea. Ora due mesi con la maglia delle Rondinelle, poi se sarà Serie B scadrà il suo contratto.



Conte, pensiero fisso: il decreto scudetto - Taglio laterale dedicato ad Antonio Conte ed alla sua Inter. Il tecnico nerazzurro è arrivato in nerazzurro esattamente un anno fa, il 28 maggio 2019, ed il pensiero fisso è rimasto sempre uno: avvicinare la sua Inter allo scudetto. Il progetto si è arenato qualche mese fa, non per colpa sua ma per via dello stop improvviso dovuto al Coronavirus. I programmi per i prossimi dodici mesi sono però chiari.