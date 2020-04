L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Campionato fase 2"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Campionato fase 2". C'è cautela da parte del governo, ma per fine maggio si potrebbe tornare a giocare, rigorosamente a porte chiuse. Gli stranieri "fuggiti" all'estero cominciano a fare ritorno in Italia: Eriksen e Young sono già a Milano, Cristiano Ronaldo e compagnia faranno ritorno dopo pasquetta. Gli allenamenti potrebbero riprendere il 4 di maggio e nel frattempo Infantino, presidente FIFA, annuncia che i contratti saranno validi anche oltre al 30 di giugno.

Elliott non lascia, raddoppia per portare il Milan al top - Il fondo non lascia il Milan, anzi pare intenzionato a riportare la società rossonera al top. Gordon Singer e Ivan Gazidis stanno mettendo a punto una strategia di rinascita per un Milan, sì sostenibile, ma al tempo stesso competitivo e presto ai vertici. Solidità finanziaria e giocatori di prospettiva, pronti alla valorizzazione.

Muro Inter, Kumbulla in pole. Lukaku spinge Vertonghen - Antonio Conte vuole puntellare la difesa della sua Inter in vista della prossima stagione. Il primo nome resta quello di Kumbulla dell'Hellas Verona, giovane e di prospettiva. Ma non solo, il belga Lukaku spinge per portare un suo connazionale in nerazzurro: Jan Vertonghen, difensore centrale classe 1987 del Tottenham.