L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Can Can Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura al 'caso' Emre Can. Il centrocampista della Juventus, dopo l'esclusione dalla lista Champions, si è prima sfogato, attaccando il club, poi ha sottratto l'ascia di guerra con un messaggio sui social. Ira e scuse del tedesco: ecco le spine di Maurizio Sarri che ieri è tornato a dirigere, almeno parzialmente, l'allenamento della Juventus. "Can Can Juve" scrive la Rosea, sottolineando come la rosa così ricca possa essere un vantaggio ma anche uno svantaggio per la società bianconera.

Italia - Spazio dedicato anche alla Nazionale che scenderà in campo quest'oggi (fischio d'inizio alle 18) per sfidare l'Armenia. "Italia attack" è il titolo dedicato ai ragazzi di Mancini, con il c.t. che punta sul Gallo Belotti per affrontare la nazionale armena in trasferta, contro il romanista Mkhitaryan.

Razzismo - Sulla prima pagina si parla anche del caso Lukaku, vittima di ululati nel corso della trasferta dell'Inter alla Sardegna contro il Cagliari: "No ai razzisti. Europa unita con Romelu". Infine, intervista a Marcello Lippi: "Nessuno come i bianconeri, anche Conte userà il tridente" dice l'ex c.t. campione del mondo.