L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Chi è mister derby?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre contrapponendo le foto di Marco Giampaolo e di Antonio Conte, chiedendo poi: "Chi è mister derby?". Domani va in scena Milan-Inter, il primo derby di Milano per entrambi i tecnici: nelle stracittadine di Genova e Torino nessuno dei due allenatori ha perso in precedenza. Per Giampaolo quattro vittorie e due pareggi con la Sampdoria contro il Genoa, mentre per Conte quattro vittorie su quattro con la Juventus nei derby di Torino. Quella di domani sarà già una sfida verità.

Juve, mal di testa. Ma Sarri ha la cura - La difesa bianconera è apparsa in difficoltà sui calci piazzati e anche con l'Atletico ha subito due reti perdendo contrasti aerei. Così il tecnico Maurizio Sarri sta studiando la situazione per trovare una soluzione, affidandosi anche alle statistiche: nelle precedenti stagioni, le squadre di Maurizio Sarri si sono sempre rivelate molto forti sui calci piazzati, subendo pochissimo.

Dzeko- Zaniolo, la Roma vola. Lazio, che succede? - Taglio laterale dedicato alle due romane, ieri impegnate nel primo turno di Europa League e con destini opposti. Per la Roma di Paulo Fonseca è arrivata una convincente vittoria interna contro i turchi del Basaksehir: Dzeko, Zaniolo, Kluivert più un autogol hanno firmato il poker. La Lazio invece ha subito la seconda rimonta consecutiva in pochi giorni, perdendo per 2 a 1 in casa del Cluj, dopo la rete iniziale di Bastos.