L'apertura de La Gazzetta dello Sport, Chiellini: "Dybala, Juve a vita"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Dybala, Juve a vita". A parlare è il capitano bianconero Giorgio Chiellini, che rilascia una lunga intervista al quotidiano e rivela: "Se Paulo facesse un percorso importante qui non sarei sorpreso". Poi una battuta sul suo futuro: "Io gioco ancora due anni e poi smetto. Ma prima la Champions".

Così no! - Taglio laterale dedicato alla Roma ed al match pareggiato in pieno recupero in Europa League. I giallorossi, a tempo scaduto, subiscono un rigore inesistente e la VAR per correggere la decisione non c'è. A portare in vantaggio la Roma era stato Nicolò Zaniolo, che ha così risposto alle critiche di Fabio Capello di poche ore prima.

Il baby boom - Taglio laterale anche per Salvatore Esposito, attaccante classe 2002 che mercoledì ha debuttato in Champions con l'Inter, mostrando ottime doti. "Esposito-record. Lo voleva il Paris Saint Gemain, ora si fa largo nell'Inter". Da Castellammare a Brescia, ed infine a Milano: è la storia di Sebastiano, figlio d'arte.