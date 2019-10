"Ci pensa lui". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus. Cristiano Ronaldo ieri sera spietato: un bel Genoa a lungo in dieci giocatori in campo deve arrendersi. Nel finale espulso pure il centrocampista francese ex Paris Saint Germain Rabiot. Il mister bianconero Maurizio Sarri nel post partita: "Abbiamo fatto troppi errori". Il tecnico genoano invece: "L'arbitro è stato troppo severo"