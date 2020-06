L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ciclone Marotta: 'Voglio tutto'"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con un'intervista all'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta: "Voglio tutto". Si inizia dagli obiettivi: "La Coppa Italia è un po' lontana, ma possiamo averla in mano. In campionato chissà come finirà...". Poi si passa al mercato, tra Lautaro "Se va via arriverà un top player, ma intanto pensi a vincere con noi" e Chiesa: "Ci piace ma la Fiorentina chiede troppo. Tonali è più semplice da fare e ha un grande futuro". Per chiudere poi con le spaccature all'interno del mondo del calcio: "Serve seguire il modello inglese: le società devono poter decidere in autonomia".



Playoff sì, la Lega se ne va? - Taglio alto dedicato al responso del Consiglio Federale svoltosi ieri: se sarà sospensione si ricorrerà a playoff e playout. Ma non solo: resta anche l'ipotesi media ponderata, come piano C. Passa dunque la linea Gravina, con le società di Serie A che ora chiedono maggiore autonomia e pensano ad una Lega indipendente: un pensiero condiviso in larga parte da tutti i club della massima serie, sul modello della Premier League.

I totem Khedira e Matuidi al centro della Juve - I due campioni del mondo, nel 2014 e nel 2018, sono ancora di moda e saranno titolari contro il Milan. Sono loro le scelte di mister Sarri per la ripartenza con la Coppa Italia. La Vecchia Signora sperimenta, prova nuove soluzioni, ma poi nel momento del bisogno torna sempre là, dai saggi campioni del Mondo e dall'usato sicuro che non tradisce.