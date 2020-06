L'apertura de La Gazzetta dello Sport con Bonucci: "Scudetto e Champions, Juve pronta"

"Scudetto e Champions, la Juve è pronta". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che intervista Leonard Bonucci a pochi giorni dalla ripartenza del calcio italiano. Il difensore si sofferma poi su vari temi: "Ronaldo è un super atleta: è tornato in condizioni perfette. Sarri è unico: gli piace farci giocare bene. Allegri era top nei momenti duri. In caso di stop meglio finirla e non assegnare nulla".

Che caldo. "Serie A rovente". E' questo il titolo presente di spalla su La Gazzetta dello Sport; che propone un'inchiesta sulle temperature altissime che ci saranno alla ripresa del campionato. Bisognerà fare attenzione al fattore caldo, come dice anche Arrigo Sacchi: "Va allenata più la testa dei piedi".

Verso la Coppa Italia. Lucas Paquetà ha realizzato subito due reti nel primo test con il Milan. Christian Eriksen sarà rilanciato da Antonio Conte all'Inter. Si sofferma sulle milanesi La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina si proietta alla Coppa Italia e in taglio basso titola: "Paquetà e Eriksen col vento in Coppa".