L'apertura de La Gazzetta dello Sport con Commisso: "Juve-Chiesa, si può"

vedi letture

"Juve-Chiesa, si può". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che propone un'intervista esclusiva a Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina: "Non voglio venderlo, ma se chiede di andare via niente veti. A patto che lo paghino bene", le parole dell'italo-americano, che promette di costruire una buona squadra.

Casa Milan. In prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per gli affari del Milan, che Stefano Pioli che spiega come ha cambiato sistema di gioco. "Professor Pioli", il titolo della Rosea, che fa sapere come il tecnico rossonero stia tenendo lezioni su internet, lanciando un messaggio alla squadra: "Il mio Milan gira intorno a Ibra".

Casa Inter. "Martello Conte". Sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio anche l'altra sponda di Milano, quella colorata di nerazzurro, con questo titolo. Il quotidiano rosa fa sapere che il tecnico nerazzurro sta continuando a controllare i suoi ragazzi in questo periodo di confinamento: videochiamate, analisi dei dati e non solo. Così tiene l'Inter sotto torchio.