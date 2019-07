L'apertura de La Gazzetta dello Sport con Godin: "Io, Sceriffo Inter"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone una intervista esclusiva a Diego Godin, il nuovo "Sceriffo Inter", come scrive in prima pagina la Rosea giocando con il suo soprannome Sceriffo. L'apertura del giornale è proprio sul difensore nerazzurro, dal titolo: "Bel gioco? Primo vincere". L'uruguaiano si è così espresso ancora: "Sogno la Champions. Per battere la Juve servono ambizione e tanto lavoro".

Napoli - Nei boxini laterali presenti in prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Napoli e il nome caldo degli ultimi giorni del suo mercato. "Napoli-Lilla, ok per Pépé. E Ancelotti gli telefona", titola il quotidiano che si sofferma sulle ultime circa l'affare per l'ivoriano, sottolineando l'accordo che c'è già tra i due club. Il nodo da sciogliere, ad oggi, resta quello legato alle commissioni, a causa dell'esosa richiesta degli agenti del giocatore.

Milan e Juve - E' focus mercato di spalla su La Gazzetta dello Sport, a cominciare come al solito dalla Juventus. "Una voce inglese: Dybala allo United per avere Lukaku?", si legge in seguito ai rumors emersi nella giornata di ieri circa un sorpasso bianconero ai danni dell'Inter per l'attaccante belga, proprio in virtù del fatto che i Red Devils vorrebbero regalare Dybala a Solksjaer. Per quanto riguarda il Milan, invece, il quotidiano rosa si sofferma su Hakan Calhanoglou: "Ecco CalhaMillan 'Voglio restare, è l'anno buono'".

Le altre - Oltre che per le big, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport taglio basso dedicato ancora al calcio. Si comincia col Torino, che ha ipotecato il passaggio del turno nei preliminari di Europa League, anche grazie ad una rete di Simone Zaza a sancire il 3-0 finale. "Zaza ora ci crede, sarà la stagione del grande rilancio", si legge sul giornale lombardo. Che poi si concentra proprio su una lombarda, il Brescia, e il suo gioiellino Sandro Tonali: "Tonali, grinta Brescia 'Sono pronto per la A e per il diploma'".