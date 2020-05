L'apertura de La Gazzetta dello Sport con l'intervista a Gasperini: "Il mio calcio alla paura"

Intervista esclusiva a Gian Piero Gasperini sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, argomento scelto come apertura in prima pagina. "Il mio calcio alla paura", il titolo che prende la chiacchierata con l'allenatore dell'Atalanta, che prosegue: "Virus? L'ho avuto: tornato da Valencia ero distrutto, ho pensato alla morte".

Questione algoritmo. Nella giornata di ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto sapere che la Serie A si affiderà ad un algoritmo nel caso in cui ci fosse un nuovo stop, come piano C. "Follia algoritmo", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport, schierandosi contro a questa idea e specificando come tale calcolo matematico entrerà in gioco solo se si fermerà nuovamente il campionato.

Mercato Inter. L'Inter ha tanti obiettivi di mercato per la prossima sessione, ma ce n'è uno che stuzzica più degli altri: Sandro Tonali. Per il suo centrocampista il Brescia chiede 50 milioni, mentre Marotta - si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport - lo valuta 40. "Inter, il piano Tonali", titola di spalla la Rosea, svelando come nell'affare potrebbe finire uno tra Esposito e Pinamonti.

Casa Juve. Da metà giugno la Juventus tornerà in campo per giocare Coppa Italia, campionato e Champions League. Nessun problema, visti i tanti calciatori a disposizione, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. "Sarri ha due Juve. Soltanto Ronaldo con il posto fisso", si legge sul quotidiano rosa. Passando al Cagliari, invece, si parla del centenario di ieri: "Il Cagliari fa 100".