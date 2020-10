L'apertura de La Gazzetta dello Sport con l'intervista a Gianluca Vialli: "Occhio Juve"

"Occhia Juve". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le parole scelte appartengono a Gianluca Vialli, ex attaccante bianconero, intervista da Walter Veltroni per la Rosea. "La Signora ha sempre fame, ma quest'anno è più dura. Atalanta? Mi sarebbe piaciuto giocare col Papu: è da Pallone d'oro..."

Tempo di Nazionale. Stasera tocca in campo all'Italia scendere in campo a Danzica contro la Polonia nel match di Nations League. "Esame Lewandowski", titola La Gazzetta dello Sport e mette in evidenza il duello tra l'attaccante del Bayern Monaco e il muro difensivo italiano. Gli azzurri non perdono da due anni, altra cosa rimarcata dalla Rosea.

Countdown derby. Di spalla su La Gazzetta dello Sport ci sono anche altri temi. In primis il derby, con le parole di Romelu Lukaku dal palco del Festival dello Sport. "Lukaku sfida Ibra", si legge sul quotidiano rosa che parla di maxi derby. Al bomber belga dell'Inter è andato il premio Facchetti.

Fratelli di panchina. "La famiglia Inzaghi". E' questo uno dei titoli che si legge su La Gazzetta dello Sport di spalla, quotidiano che poi riporta anche le parole di Pippo e Simone Inzaghi, ieri insieme sul palco del Festival dello Sport: "Giocare contro che emozione", il titolo scelto dal giornale milanese.