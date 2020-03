L'apertura de La Gazzetta dello Sport con Mancini: "Europeo? Lo vinciamo anno prossimo"

"L'Europeo? Lo vinciamo l'anno prossimo". E' così, con questo titolo, che La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina. Lo voce? Quella del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, intervistato in esclusiva dalla Rosea: "Io rimango ottimista. Il campionato ripartirà nel 2021, la Nazionale sarà ancora piùà forte. E avrò di nuovo Zaniolo. Non me ne vado, resto vicino agli italiani", si legge ancora in primo piano.

I quattro casi di ieri. Nella giornata di ieri sono emersi anche altri contagi da COVID-19 nel mondo del calcio. Prima Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana, poi Paolo e Daniel Maldini in prima serata. E La Gazzetta dello Sport in taglio alto dedica ampio spazio alle vicende, ricordando come i due milanisti siano anche già guariti: "Forza Dybala! Sollievo Maldini".

Icardi e l'Inter. "Icardi-PSG, i 70 milioni all'Inter sono in bilico". In taglio alto su La Gazzetta dello Sport ci si sofferma sulle milanesi, a cominciare dall'Inter e dal futuro di Mauro Icardi, passato in prestito con diritto di riscatto al PSG la scorsa estate. La Rosea fa sapere che il suo futuro è incerto, anche a causa dello scontro tra Leonardo e Tuchel in quel di Parigi.

Ibra e il Milan. Da un caso all'altro, ancora in taglio alto su La Gazzetta dello Sport spazio al Milan e a Zlatan Ibrahimovic: "Ibra, 60 gol in rossonero. E' il bomber del decennio", il titolo della Rosea, che non si sofferma sugli orizzonti dello svedese (rinnova o va via?), ma sul fatto che nessuno sia meglio di lui in rossonero dal 2010 ad oggi.