L'apertura de La Gazzetta dello Sport con Sacchi: "Mister Mancio"

"Maestro Mancio". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in primo piano propone un'intervista ad Arrigo Sacchi su Roberto Mancini dopo l'ottimo lavoro e il record strappato dall'attuale commissario tecnico della Nazionale, un "Esempio per i club", dice l'ex allenatore di Milan e Italia. Spazio anche a Donnarumma e Vialli, mossisi verso Venezia per aiutare dopo l'acqua alta di questi giorni.

Conte minacciato - In taglio alto su La Gazzetta dello Sport si parla di Inter e di Antonio Conte dopo la notizia delle minacce con il proiettile emerse nella giornata di ieri. "Tensione nerazzurra", scrive la Rosea, che spiega come sia partita subito l'indagine della Procura di Milano circa questa busta arrivata alla sede del club, con un proiettile di un fucile di caccia volto a spaventare l'allenatore nerazzurro e non solo.

No Super Champions - Passando al taglio basso, La Gazzetta dello Sport propone un titolo interessante: "Cairo e Tebas: no Super Champions". Il presidente della Liga si schiera accanto a quello del Torino, facendo capire che l'idea va fermata. Al Festival di Marca anche Atletico Madrid, Eibar e Levante si sono schierati contro. Infine spazio alle vicende di casa Juve: "Pjanic, ciao Bosnia. E la Juve rischia di non averlo sabato a Bergamo". E boxino anche per un focus mercato: "Smalling, Kulusevski e gli altri prestiti. Chi resta, chi va e può traslocare...".