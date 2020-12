L'apertura de La Gazzetta dello Sport con un'intervista a Ivan Gazidis: "A tutto Gaz"

"A tutto Gaz". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento al Milan e ad un'intervista con l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. La Rosea riporta anche alcuni stralci delle parole dell'AD: "Noi senza limiti: non possiamo sentirci appagati. Nemmeno per un attimo. Quanto resta Elliott? Niente scadenze, Gordon Singer tifa e ci segue sempre. Il futuro di Ibra lo decideremo insieme. Rinnovi di Gigio e Calhanoglu? Clima positivo".

Il mercato. In taglio alto su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per il mercato dell'Inter, a cui già da qualche mese viene accostato il nome di Leandro Paredes, che dopo l'avvicendamento in panchina al PSG potrebbe essere un obiettivo più semplice: "Inter, Paredes un Pochettino più vicino", è il gioco di parole che propone il quotidiano rosa: il nuovo allenatore sbarcato a Parigi può favorire lo scambio con Eriksen.

In casa Juve. Si sta per chiudere un anno terribile per il mondo, sicuramente complicato anche per quello del calcio. Il 2020 per Cristiano Ronaldo è stato invece l'ennesimo anno in cui ha fatto incetta di gol, soprattutto in campionato in cui ha messo a segno 33 reti. E La Gazzetta dello Sport lo celebra, ricordando che oggi il primato gli sarà concesso al Globe Soccer a Dubai: "Juve, nel 2020 nessuno in gol come Ronaldo". La Rosea sottolinea però anche quanto la Vecchia Signora dipenda da lui.