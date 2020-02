L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Conte alla rovescia"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Conte alla rovescia". Mancano 25 giorni alla sfida tra Juventus ed Inter che potrebbe indirizzare il campionato e la rosea traccia il percorso dei nerazzurri da oggi all'incontro clou con i bianconeri. Non un calendario facile, a partire dal derby di domenica contro il Milan, passando poi per la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e la complicata sfida di campionato contro la Lazio. Poi l'Europa League e la Sampdoria, prima della sfida dell'Allianz Stadium. Venticinque giorni che segneranno la stagione nerazzurra, in un senso o nell'altro.

Gasp d'oro - E' andato a Gian Piero Gasperini il premio "Panchina d'oro", assegnato tramite la votazione dei tecnici della Serie A. Il tecnico dell'Atalanta, che ha rivelato di aver votato per Roberto D'Aversa del Parma, ha preceduto Sinisa Mihajlovic, a cui è andato il premio legato ai "buoni insegnamenti". Poi predica calma in vista della sfida di Firenze del prossimo weekend, piazza con cui aveva avuto un battibecco importante al termine della sfida di Coppa Italia: "A volte capita di dire cose sbagliate. L’ultima volta abbiamo esagerato. Tutti, me compreso. Sabato ripartiamo da zero".

Svolta Toro, c'è Longo - Cambio in panchina per il Torino di Urbano Cairo dopo le quattro reti incassate al Via del Mare di Lecce. C'è la risoluzione consensuale con Walter Mazzarri: oggi sarà il giorno dei comunicati, con Moreno Longo, ex allenatore della Primavera granata prima di passare per Frosinone, che si svincolerà appunto dal Frosinone per poter firmare il contratto con il Torino.