L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Conte, chi rompe paga"

"Conte, chi rompe paga", titola La Gazzetta dello Sport oggi in apertura di prima pagina. Martedì la verità sul futuro del tecnico, con l'incontro tra Antonio Conte e la proprietà: il club partirà per confermarlo, ma l'allenatore è pronto a lasciare. Sul tavolo della discussione dunque i due anni di contratto rimanenti, con la risoluzione che appare una soluzione probabile: se così dovesse essere, ecco già pronta la soluzione Max Allegri.

CR7 torna, Ibra chissà - Taglio alto dedicato a Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, che stanno vivendo due momenti opposti. Il campione portoghese non vede l'ora di essere in campo a Torino per inaugurare il nuovo corso targato Andrea Pirlo, e chiede alla società un nove che possa giocargli accanto. D'altro canto lo svedese invece temporeggia ancora sul rinnovo e la società rossonera comincia ad essere infastidita da questo atteggiamento...



L'ora delle stelle - Questa sera a Lisbona, con calcio d'inizio fissato per le 21, andrà in scena la finale della Champions League 2019/2020, tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Una parata di stelle in campo, con Neymar e Lewandowski pronti a sfidarsi a colpi di gol. I francesi cercano la prima Champions, inseguita a lungo dalla proprietà, mentre i tedeschi vogliono salire a quota sei.