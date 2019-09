L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Conte e Toro, ritmo Juve"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con le vittorie di Inter e Torino, titolando: "Conte e Toro, ritmo Juve". I nerazzurri passano per 2 a 1 a Cagliari grazie alle reti di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, mentre i granata si impongono per 3 a 2 sull'Atalanta al Tardini di Parma. Si forma così un terzetto a punteggio pieno dopo le prime due giornate, con Inter, Torino e Juventus. Ottima la prestazione di Stefano Sensi a Cagliari: corre, gioca la palla ed inventa per le punte. Buu razzisti per Lukaku, e Skriniar zittisce gli ultrà.



Derby, pareggio show - L'anticipo delle 18 di ieri ha visto in capo Lazio e Roma nel derby capitolino. Partita spumeggiante che ha visto ben 4 traverse e 2 pali colpiti dalle formazioni in campo. Poi la rete di Kolarov a cui risponde Luis Alberto, ed il derby termina in pareggio. Colpo di mercato per la Roma, che nella notte ha messo a segno un blitz per Mkhitaryan.

Mercato, stop alle 22 - Si chiude stasera il calciomercato e sono dunque in arrivo gli ultimi colpi estivi. Il Milan si assicura Rebic, arrivato ieri a Milano, mentre sono le ultime ore per Icardi per trovare una sistemazione. con il Paris Saint Germain che potrebbe tornare alla carica. I rossoneri puntano anche Taison dello Shakhtar Donetsk, mentre Andrè Silva è in uscita verso l'Eintracht Francoforte.