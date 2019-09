L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Conte lancia Inter-Juve"

"Conte lancia Inter-Juve: 'Se vogliamo, possiamo'": questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio al grande duello tra bianconeri e nerazzurri. A ottobre la prima super-sfida con Antonio Conte pronto a sfidare il suo passato. I nerazzurri guidano la classifica con 4 vittorie nelle prime 4 giornate, la Juve insegue a -2 dopo il successo sull'Hellas Verona.

L'altra faccia del derby - Sconfitta per il Milan nel derby. I rossoneri non stanno attraversando un momento positivo, il gioco di Giampaolo non ha ancora convinto. "Milan sparito, tutti a processo: Giampaolo, club e giocatori" scrive la Rosea. La formazione rossonera ha palesato diversi problemi in questo avvio e il ko nel derby non aiuta.

Il caso - Ancora casi di razzismo nel nostro campionato. Ieri in Atalanta-Fiorentina, rocambolesco 2-2 con una grande rimonta della Dea nei minuti finali della sfida. "Cori razzisti: 3' di sospensione. Infantino: 'E' inaccettabile'". Orsato costretto a sospendere la gara per cori razzisti nei confronti di Dalbert, giocatore della Fiorentina. Dopo l'annuncio di rito dello speaker, la gara è ripresa senza interruzioni.

La Serie A - Di spalla si parla anche delle altre big scese in campo ieri. "Napoli corre con Llorente. Kolarov-Dzeko largo alla Roma". Colpi in trasferta, rispettivamente a Lecce e Bologna, per gli azzurri e i giallorossi. Larga vittoria di Ancelotti al Via Del Mare con lo spagnolo protagonista. Vittoria allo scadere per Fonseca con Dzeko in evidenza.