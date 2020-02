vedi letture

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Conte stop. Ringhio star"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Conte stop. Ringhio star". I nerazzurri di Antonio Conte si devono fermare nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso, capace di imporsi a San Siro per 1 a 0 grazie ad una rete di Fabian Ruiz, che di mancino da fuori area trova una traiettoria imparabile per Padelli. Tanti gli errori sottoporta dell'Inter con Lukaku e Lautaro che perdonano più volte gli azzurri. Stanchi dopo il derby di domenica sera, questa volta ai nerazzurri non riesce la rimonta.

Maldini in tackle - Taglio alto dedicato al Milan ed alle parole di Paolo Maldini, che rivela: "Rangnick al posto di Pioli? Non è un allenatore da Milan". Un ulteriore segnale di come in casa Milan vi siano due diverse correnti di pensiero, una rappresentata da Maldini e Boban, mentre l'altra caldeggiata da Gazidis ed Elliott. Il nome di Rangnick sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Gazidis, ma Maldini e Boban non sono della stessa idea, preferendo altre piste. E nel frattempo Pioli continua a lavorare e a fare crescere il suo Milan.



Sarri in trincea - Stasera andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, ed il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato ieri in conferenza stampa difendendosi dagli attacchi degli ultimi giorni: "Essere sotto esame è normale alla Juventus. Se non avessi voluto pressioni sarei andato a lavorare in Posta". E puntuale è arrivata la risposta piccata delle Poste Italiane: "Da noi gli esami ci sono. Dedichi qualche minuto del suo prezioso tempo ad informarsi meglio...".