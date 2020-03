L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "ConteLab, tutto casa e Inter"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo su Antonio Conte: "ConteLab, tutto casa e Inter". Il tecnico nerazzurro, tra computer e video, studia la squadra che verrà: nessun dubbio sul modulo, il 3-5-2 non si tocca. Si cercherà di abbassare l'età media e di valorizzare l'acquisto invernale, Christian Eriksen.

Bonucci vice-capitano - Taglio basso dedicato a Leonardo Bonucci ed alla sua opera di convincimento nei confronti dei compagni verso la riduzione degli stipendi. Il difensore bianconero è stato la spalla di capitan Chiellini per chiudere la trattativa relativa agli ingaggi: ai compagni ha ricordato che prima di tutto bisogna essere uomini. Un alleato prezioso per Giorgio Chiellini, che insieme ad un altro senatore come Gigi Buffon, hanno contattato uno ad uno i compagni di squadra.

Albertini: "Al Milan troppa confusione. Per vincere servono i campioni" - Taglio alto dedicato all'intervista che la rosea ha riservato all'ex rossonero Demetrio Albertini, in cui si parla dei punti chiave per riportare ad alti livelli il Milan. "Bene i giovani, ma servono i campioni. In Italia per vincere serve esperienza", le parole dell'ex centrocampista. Poi una battuta sulla ripartenza del campionato: "Tutti vorrebbero giocare subito, ma è più importante saper ripartire dopo l'emergenza".