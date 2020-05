L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Così riparte il G7"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina titolando: "Così riparte il G7". La rosea analizza la situazione delle prime sette della A, con la Juventus che può contare su un Cristiano Ronaldo al top, la Lazio sul suo gruppo motivato, mentre l'Inter sulle nuove opzioni a disposizione di Conte. Poi l'Atalanta, carica come non mai, la Roma, che ha ritrovato forze fresche, il Napoli che ritrova l'entusiasmo ed il Milan che può contare su Zlatan Ibrahimovic.

Sarà un'estate in apnea- Così titola la rosea a centro pagina, ed il riferimento non è al meteo. La FIGC cercherà di far giocare anche Serie B e Serie C, prolungando il calendario anche oltre il 2 agosto. Se la federazione riuscirà a far ripartire tutti e tre i campionati professionistici saranno tanti gli impegni concentrati in soli tre mesi. L'unico punto di rottura è arrivato sul fronte stipendi di calciatori ed allenatori.

L'Inter ritenta l'assalto a Cavani - Taglio basso per il mercato dei nerazzurri che stanno opponendo resistenza all'assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, e nel frattempo continuano a guardare al mercato degli svincolati. Nel PSG ci sarà un solo posto in attacco, o per Icardi, che vuole restare, o per Cavani, che non vuole rinnovare. Così l'ad nerazzurro Marotta ci riprova per portare a Milano l'uruguaiano.