L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "CR fa 7 e ciao"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "CR fa 7 e ciao". Il campione portoghese va a segno per la settima gara consecutiva e stende un mai domo Parma, che prima ha raggiunto il pareggio con Cornelius e poi ha tenuto sulle spine la retroguardia bianconera fino al novantesimo. 11 gol nelle ultime sette partite per Cristiano Ronaldo, che porta i bianconeri a +4 sull'Inter, complice il pareggio dei nerazzurri in casa del Lecce. Il commento di mister Sarri: "Bisogna chiudere prima certe gare".

San Rebic - Taglio alto dedicato al Milan e alla vittoria dei rossoneri all'ultimo respiro contro l'Udinese. Prima Rebic recupera il vantaggio iniziale di Stryger Larsen, poi il solito Theo Hernandez porta avanti il Diavolo. A pochi minuti dal termine il nuovo pareggio dell'Udinese con Kevin Lasagna, ma in pieno recupero ancora Rebic regala i tre punti al Milan, che torna così a vincere a San Siro dopo due mesi.

Inter, serve Eriksen - Taglio laterale per l'Inter di Antonio Conte, fermata sull'1 a 1 dal Lecce al Via del Mare. Alla rete di Bastoni risponde poco dopo Mancosu, che frena i nerazzurri, lasciando avvicinare la Lazio: ora è a -2. Servono rinforzi al tecnico, rinforzi che sono in arrivo: per Christian Eriksen dal Tottenham dovrebbe ormai essere questione di giorni, con l'agente del danese a Londra in attesa della definizione della trattativa. Poi toccherà a Victor Moses.