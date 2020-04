L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "CR7, attenti al cannibale"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "CR7, attenti al cannibale". Il campione portoghese vuole vincere tutto e si sta allenando senza tregua in quel di Madeira per regalare ai bianconeri campionato e Champions League. Nella sua casa dosa lavori aerobici e lavori di forza, prosegue nel minuzioso lavoro sui piedi per la reattività, poi nuota, scatta e... si riposa.

Ripartenza in Serie A. il borsino delle 20 - Taglio alto dedicato alla sempre più probabile ripartenza della Serie A, con la rosea che tenta di stilare una griglia tra giocatori che devono rientrare, giocatori al rientro da infortuni e assi nella manica. La Juventus ha finalmente un Chiellini pienamente recuperato, la Lazio ha fatto rifiatare chi ha tirato la carretta per tutta la stagione e l'Inter recupera Sensi e un Sanchez più carico che mai. La lotta scudetto sarà infiammata.

Ritiro tutti insieme in un centro sportivo - Taglio laterale dedicato alle modalità di ripartenza del massimo campionato. Le squadre, con calciatori e staff al completo, dovranno restare in ritiro tutti insieme per evitare contagi dall'esterno. E' questo il consiglio dei medici FIGC per dribblare il virus e permettere alle società di portare a termine i campionati.