© foto di Gaetano Mocciaro

"CR7, eccoti De Ligt" è l'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "La Juve prende il talento dell'Ajax 'corteggiato' anche da Ronaldo. Affare da 70 milioni. Che bunker con Bonucci e Chiellini". Nell'analisi di Fabio Bianchi: "Perché può diventare un fenomeno: con tutta la probabilità la Juve con De Ligt ha vinto l'Oscar della Serie A per l'acquisto dell'anno, come lo vinse l'anno scorso con CR7".

MILAN, È TUTTO VERETOUT Questo è il titolo dato nel taglio alto dalla rosea. Il centrocampista viola vuole i rossoneri. Aumentata l'offerta: 18 milioni. Nodo Biglia. La Roma non farà aste.

BARELLA E DE LAURENTIIS Taglio basso dedicato a Inter e Napoli. "Barella-Inter, un lungo fututo. I bonus dopo le 100 presenze". E intanto Romelu Lukaku non appare nella foto ufficiale del Manchester United. Caso Napoli, De Laurentiis: "Insigne, non fare il bambino". In arrivo Elmas.